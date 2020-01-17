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WSJ: США и Индия планируют заключить торговое соглашение

По данным издания, соглашение сможет облегчить некоторые из давних проблем в сфере торговли между странами

ТАСС, 17 января. Ограниченное торговое соглашение между США и Индией может быть обнародовано во время визита президента США Дональда Трампа в Нью-Дели. Об этом в пятницу сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что соглашение сможет облегчить некоторые из давних проблем в сфере торговли между странами, а также восстановить преференциальный торговый статус Индии. Кроме того, договор позволит Дели поставлять Вашингтону не облагаемую пошлинами продукцию.

По оценке газеты, ожидаемая сделка не будет сопоставима по масштабам с договорами, заключенными с Мексикой, Канадой и Японией. Также маловероятно, что снижение тарифов произойдет с обеих сторон.

Белый дом и МИД Индии ведут переговоры о возможном визите Трампа в Нью-Дели, сроки встречи еще не определены и будут зависеть от хода процедуры импичмента в Сенате США. Этот визит станет первым посещением Индии президентом Трампом.

Теги
ЯпонияКанадаМексикаСШАИндияТрамп, Дональд
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