{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане намерены к 2025 году довести поголовье овец и коз до 5 млн

По словам заместителя председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, в республике поставлена задача наладить селекционно-племенную работу

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Стратегия развития овцеводства и козоводства до 2025 года, разработанная в Дагестане, предполагает увеличение поголовья с 4,6 млн до 5 млн, а уровня рентабельности отрасли - с 11,9% до 20%, сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"В начале года в республике насчитывалось 4,611 млн голов овец и коз. <...> Мы разработали и направили на согласование в Минсельхоз России стратегию развития овцеводства и козоводства до 2025 года, в рамках которой мы планируем довести поголовье овец и коз до 5 млн. <…> Реализация стратегии позволит довести валовый продукт овцеводства с 18,4 млрд рублей до 21,5 млрд рублей, уровень рентабельности возрастет с 11,9% до 20%", - сказал Абдулмуслимов, добавив, что реализация стратегии предполагает создание до 500 новых рабочих мест.

В настоящее время, по его словам, в республике поставлена задача наладить селекционно-племенную работу, призванную повысить качество поголовья овец и коз - сейчас Дагестан занимает одно из ведущих в РФ мест по численности мелкого рогатого скота, однако отстает по его качественным характеристикам.

"Для улучшения породных и племенных качеств скота необходимо довести удельный вес поголовья племенного скота до 10% от общего стада к 2025 году, в настоящее время этот показатель колеблется на уровне до 3%. В настоящее время на базе селекционно-племенного центра "Дагестанский" начата работа по созданию селекционно-племенного ядра по разводимым в республике породам овец и коз", - сказал зампредседателя правительства республики.

В декабре в пресс-службе министерства сельского хозяйства Дагестана сообщали, что стратегия развития овцеводства в республике предполагает создание в регионе зимних пастбищ и развитие овцеводческих комплексов, на эти цели в бюджете республики заложено более 5,8 млрд рублей.

Теги
РоссияСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
В США заявили, что спад в экономике Ирана может составить в 2020 году 14%
По данным спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, республика также сталкивается с банковским кризисом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС