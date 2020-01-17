В Дагестане намерены к 2025 году довести поголовье овец и коз до 5 млн

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Стратегия развития овцеводства и козоводства до 2025 года, разработанная в Дагестане, предполагает увеличение поголовья с 4,6 млн до 5 млн, а уровня рентабельности отрасли - с 11,9% до 20%, сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"В начале года в республике насчитывалось 4,611 млн голов овец и коз. <...> Мы разработали и направили на согласование в Минсельхоз России стратегию развития овцеводства и козоводства до 2025 года, в рамках которой мы планируем довести поголовье овец и коз до 5 млн. <…> Реализация стратегии позволит довести валовый продукт овцеводства с 18,4 млрд рублей до 21,5 млрд рублей, уровень рентабельности возрастет с 11,9% до 20%", - сказал Абдулмуслимов, добавив, что реализация стратегии предполагает создание до 500 новых рабочих мест.

В настоящее время, по его словам, в республике поставлена задача наладить селекционно-племенную работу, призванную повысить качество поголовья овец и коз - сейчас Дагестан занимает одно из ведущих в РФ мест по численности мелкого рогатого скота, однако отстает по его качественным характеристикам.

"Для улучшения породных и племенных качеств скота необходимо довести удельный вес поголовья племенного скота до 10% от общего стада к 2025 году, в настоящее время этот показатель колеблется на уровне до 3%. В настоящее время на базе селекционно-племенного центра "Дагестанский" начата работа по созданию селекционно-племенного ядра по разводимым в республике породам овец и коз", - сказал зампредседателя правительства республики.

В декабре в пресс-службе министерства сельского хозяйства Дагестана сообщали, что стратегия развития овцеводства в республике предполагает создание в регионе зимних пастбищ и развитие овцеводческих комплексов, на эти цели в бюджете республики заложено более 5,8 млрд рублей.