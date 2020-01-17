Bloomberg: около 120 миллиардеров планируют посетить экономический форум в Давосе

ТАСС, 17 января. По меньшей мере 119 миллиардеров из 36 стран, общее состояние которых оценивается в более $500 млрд, планируют посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, Россия станет третьей по числу представленных на Давосском форуме миллиардеров. Среди них агентство отмечает, в частности, совладельца "Русала" Олега Дерипаску и владельца группы "Ренова" Виктора Вексельберга. Согласно опубликованной официальной программе форума, Дерипаска примет участие в ВЭФ в качестве председателя благотворительного фонда "Вольное дело". Также в программе форума заявлены как участники генеральный директор "Севергрупп" и основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, совладелец холдинга USM Алишер Усманов, глава "Яндекса" Аркадий Волож.

Отмечается, что в форуме также могут принять участие шесть миллиардеров из 500 предпринимателей, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, который оценивает личные состояния бизнесменов по рыночным котировкам принадлежащих им активов и макроэкономической конъюнктуре.

Всего, как ожидается, Давос посетят около 2 тыс. гостей из 100 стран мира.

Усманов в письме агентству Bloomberg отметил, что ВЭФ "является единственным в своем роде местом, где одновременно встречаются главы государств, руководители мировых бизнесов и лидеры общественного мнения".

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов в дискуссиях на ВЭФ участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.