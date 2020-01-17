Россельхознадзор упростил доступ финского семенного картофеля в Россию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россельхознадзор в ходе переговоров с Финляндией упростил доступ финского семенного картофеля в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор обсудил с финским коллегами механизм упрощения поставок семенного картофеля на территорию России. В ходе переговоров стороны согласовали предложенный подход. Финский семенной картофель сможет поставляться на территорию России на основании информации, представленной финской стороной, о зонах, местах и участках его производства, свободных от карантинных для Евразийского экономического союза", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе Россельхознадзора, ранее при поставке финского картофеля в Россию осуществлялся предотгрузочный контроль.

17 января в ходе агровыставки "Зеленая неделя" в Берлине глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил журналистам о том, что Россельхознадзор обсудит с представителями ЕС поставки в РФ семян и посадочного материала.

26 декабря 2019 года и.о. главы Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики говорил, что Минсельхоз и Россельхознадзор проанализируют существующую систему ввоза семян для устранения избыточных сложностей при их поставках. По его словам, пока по отдельным категориям продукции Россия существенно зависит от зарубежного семенного материала, в связи с чем необходимо устранить избыточные сложности при его поставках.

6 декабря 2019 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти заявила, что считает катастрофичным положением дел в сфере отечественного семеноводства и призвала Министерство сельского хозяйства РФ разработать амбициозный план развития этой сферы аграрной отрасли. Она подчеркнула, что сейчас повсеместно в хозяйствах используются импортные семена. Спикер Совета Федерации отметила, что с 90-х годов отечественное семеноводство "полностью зарубили".