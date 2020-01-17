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В МВФ считают, что сделка США и КНР не решает все сложности в отношениях двух стран

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки США и Китая состоялась 15 января в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Подписание соглашения по первой фазе торговой сделки Китая и США является хорошей новостью, однако это не решает все сложности в торгово-экономических отношениях между Вашингтоном и Пекином. Такое мнение директор - распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выразила в пятницу, выступая в вашингтонском Институте Петерсона.

"Это, бесспорно, хорошая новость, но это не улаживает все сложности вопросов между этими двумя крупнейшими экономиками", - сказала она.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки США и Китая состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп. Объем торгового соглашения, по словам американского лидера, превысит $200 млрд в этом году и будет расти ежегодно.

Теги
СШАКитайГеоргиева, Кристалина
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