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Первую в Саратовской области роботизированную ферму построят за два года

Согласно проекту в регионе создадут современный комплекс на 500 голов, что позволит получать более 5 тыс. тонн молока в год

САРАТОВ, 17 января. /ТАСС/. Первую в Саратовской области роботизированную ферму планируют построить за два года, подписание соглашения о сотрудничестве в ее создании состоялось в Берлине на международной сельскохозяйственной выставке "Зеленая неделя". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Саратовской области.

"На выставке в Берлине подписано соглашение о сотрудничестве в создании первой в Саратовской области роботизированной фермы между АО "Волга" и компании Lely. Инвестиционный проект общей стоимостью до 400 млн рублей планируется реализовать за два года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проект предусматривает создание современного комплекса на 500 голов в два этапа, что позволит получать более 5 тыс. тонн молока в год. Будут использоваться современные доильные роботы. Нидерландская компания, в свою очередь, является лидером мирового рынка автоматизированного оборудования для молочных ферм.

Агрохолдинг "Волга" является одним из крупнейших многопрофильных предприятий области. Он специализируется, в частности, на производстве тепличных овощей, выращивании фруктов, разведении рыбы. На предприятии также были построены плодохранилище и цех по производству соков.

Теги
НидерландыРоссияСаратовская область
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