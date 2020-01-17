"Аэрофлот" переведет основную часть международных рейсов в терминал С1 к середине июня

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует к середине июня завершить основной этап перевода международных рейсов в новый терминал С, открывшийся 17 января в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

С октября "Аэрофлот" рассчитывает обслуживать в новом терминале 268 международных рейсов.

Терминал C1 открылся в московском аэропорту Шереметьево 17 января. В него будут переведены все международные рейсы "Аэрофлота".

Это уже пятый терминал Шереметьево, его площадь составляет 127 тыс. кв. м, а пропускная способность - 20 млн пассажиров в год. В результате новый терминал увеличит пропускную способность аэропорта Шереметьево до 80 млн пассажиров ежегодно. Инвестиции в строительство терминала составили 32 млрд рублей.