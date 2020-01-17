{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Аэрофлот" переведет основную часть международных рейсов в терминал С1 к середине июня

С октября авиаперевозчик рассчитывает обслуживать в новом терминале 268 международных рейсов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует к середине июня завершить основной этап перевода международных рейсов в новый терминал С, открывшийся 17 января в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

С октября "Аэрофлот" рассчитывает обслуживать в новом терминале 268 международных рейсов.

Терминал C1 открылся в московском аэропорту Шереметьево 17 января. В него будут переведены все международные рейсы "Аэрофлота".

Это уже пятый терминал Шереметьево, его площадь составляет 127 тыс. кв. м, а пропускная способность - 20 млн пассажиров в год. В результате новый терминал увеличит пропускную способность аэропорта Шереметьево до 80 млн пассажиров ежегодно. Инвестиции в строительство терминала составили 32 млрд рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
И.о. главы Минэкономразвития РФ Максим Орешкин примет участие в форуме в Давосе
Как сообщили в ведомстве, мероприятия с его участием запланированы с 22 по 24 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС