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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,26-1,55%

Курс доллара к рублю снизился до 61,5 рубля, курс евро уменьшился до 68,208 рубля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов увеличился на 1,26% - до 3196,88 пункта, индекс РТС - на 1,55%, до 1637,55 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:07 мск снизился на 0,26%, до 61,5 рубля, курс евро уменьшился на 0,67%, до 68,208 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,3% - до $64,9 за баррель.

В пятницу российский фондовый рынок благодаря позитивному внешнему фону смог продолжить восходящее движение, по итогам недели индекс Мосбиржи поднялся на 2,3%, отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

"Поддержку нашему рыну оказала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,1%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1%. Также покупкам способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent в ходе торгов предпринимал попытку преодоления уровня 65 долларов за баррель. На таком фоне индекс Мосбиржи вырос. Лидерами торгов выступили ФСК ЕЭС и ММК, прибавившие порядка 5%. Хуже рынка торговались "Распадская" и "Юнипро", потерявшие 0,9% и 1,5% соответственно", - пояснил он.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека в свою очередь отметил, что оптимизм на рынках в пятницу усилили новости о том, что американский сенат одобрил новое соглашение о свободной торговле с Мексикой и Канадой, что также поддержало и цены на нефть.

Прогноз на следующую неделю

Как полагает Сергей Дейнека, в начале предстоящей недели на рынке акций РФ может сохраниться позитивный настрой. "Общерыночная эйфория может испытать некоторое снижение, техническая перегретость может сбиваться коррекциями, но коррекции эти в ближайшие сессии, на наш взгляд, могут носить лишь краткосрочный характера и быстро выкупаться", - пояснил он. В свою очередь Богдан Зварич считает, что, несмотря на сохранение позитивной технической картины, рынок выглядит перекупленным. Это говорит в пользу возможности коррекционного снижения, которое может пройти во второй половине следующей недели, добавил он.

То, что инвесторы еще не готовы к фиксации прибыли, считает и аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова. Тем не менее, следует быть чувствительными к возможным знакам грядущей коррекции, добавила она.

В понедельник Народный Банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке. В США в этот день биржевые торги проводиться не будут из-за празднования дня Мартина Лютера Кинга. В России операционные результаты за четвертый квартал и 2019 год должны представить НЛМК и Эталон.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу МосБиржи на понедельник - 3170-3210 пунктов, по курсу рубля к доллару США - 61,3-61,7 рубля.

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