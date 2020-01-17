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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Lufthansa приостанавливает полеты в Тегеран до конца марта по соображениям безопасности

Как сообщили в компании, также приостанавливаются рейсы, которые раньше следовали через воздушное пространство Ирана

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa приняла решение приостановить до конца марта полеты в Тегеран по соображениям безопасности. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении перевозчика.

"В свете по-прежнему неясной ситуации с безопасностью в воздушном пространстве в районе аэропорта Тегерана и в иранском воздушном пространстве компании Lufthansa Group в качестве предосторожности приостанавливают полеты в Тегеран и обратно до 28 марта включительно", - отметили в концерне. То же самое касается рейсов, которые ранее следовали через воздушное пространство Ирана.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны.

Теги
УкраинаИранГерманияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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