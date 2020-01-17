"Аэрофлот" перенес время вылета рейсов в Иран с 22 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" второй раз перенесла время вылета рейсов Москва - Тегеран. С 22 января рейсы по этому направлению начнут вылетать в 7:40 утра (сейчас - в 4 утра), следует из расписания на сайте "Аэрофлота".

Прибытие в Тегеран запланировано на 12:10 по местному времени (вместо нынешних 8:30), обратный рейс перенесен на 13:30 (ранее -10 утра) , прибытие в Москву - на 17:00 мск (ранее - 15:30).

"Аэрофлот" начал переносить время вылета рейсов из Москвы в Тегеран с 11 января. Так, 11, 14 и 15 января вылеты были отложены с 22:15 до 04:00 следующего дня. Вылеты этих рейсов из Тегерана в Москву откладывались с 08:00 до приблизительно 13:30. В авиакомпании не комментировали причины таких действий.

Ранее сегодня руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что "Аэрофлот" перенес рейс Москва - Тегеран на светлое время суток для лучшей идентификации самолета в небе и следовательно для минимизации возможных рисков при полете. В светлое время суток существует больше возможностей идентификации воздушного судна, добавил он.

Как сообщал и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, авиакомпания самостоятельно приняла решение о полетах в Тегеран только в светлое время суток. "Аэрофлот" эту информацию не комментировал.

Полеты над Ираном

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Позже генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит по ошибке.

8 января Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму с рекомендацией не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. Над территорией Ирана проходят маршруты авиакомпаний "Россия", "Победа", S7, "Азур Эйр". Однако позже Росавиация сообщила, что авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана, при этом в агентстве отметили, что принятые дополнительные меры безопасности достаточны.