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Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты за 2019 год в 91,4%

Как отметили в ведомстве, законом предусмотрена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию нацпроектов на 2020 год

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2019 году, по предварительным данным, составили 91,4% от запланированного на год объема, сообщается на сайте Минфина РФ.

В частности, бюджетные средства на реализацию нацпроекта "Демография" освоены на 95,5%, на нацпроект "Здравоохранение" - на 98%, на нацпроект "Образование" - на 91%.

Расходы на нацпроект "Наука" исполнены на 99,1% от плана, "Экология" - на 66,3%, "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - на 97,1%, "Жилье и городская среда" - на 93,8%, "Производительность труда и поддержка занятости" - на 87,1%, "Цифровая экономика" - на 73,3%, "Культура" - на 99%, "Международная кооперация и экспорт" - на 89,1%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - на 93,1%.

Средства бюджета на реализацию Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры освоены на 88%.

"Законом предусмотрена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию национальных проектов в 2019 году на финансовое обеспечение соответствующих целей в 2020 году", - отмечают в Минфине.

Решение об этом принимает президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, который утверждает запросы на изменение паспортов нацпроектов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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