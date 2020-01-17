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СМИ: "Роснефть" расширяет деятельность на немецком рынке переработки нефти

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. "Роснефть" расширяет деятельность на немецком рынке переработки нефти, увеличивая свою долю в НПЗ BAYERNOIL (Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH) с 25% до 28,57%. Об этом сообщила в пятницу вечером газета Handelsblatt.

Издание отмечает, что "Роснефть" приобрела долю у BP. Тем самым российская компания увеличивает свои мощности на НПЗ до почти 3 млн тонн в год и усиливает присутствие в одном из важных промышленных регионах Германии. Состав акционеров НПЗ в городе Нойштадт-на-Дунае помимо "Роснефти" и BP состоит также еще из Varo Energy - 51,43% и Eni - 20%.

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