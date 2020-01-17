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Формирование правительства России
Обновлено 

S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство ожидает повышения темпов роста ВВП страны по итогам 2020 года до 1,8%
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© EPA/JUSTIN LANE

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.

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"Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в ближайшие 24 месяца в случае наступления геополитических событий, которые приведут к существенному ужесточению санкций иностранных правительств в отношении России, в частности крупных государственных энергетических компаний или системно значимых банков, или вторичного рынка суверенных долговых обязательств", - также указывает агентство.

S&P отмечает риск ужесточения международных санкций, однако не ожидает серьезных негативных явлений в российской экономике. "Сильная бюджетная конструкция позволит защитить экономику, сектор общественных финансов и финансовую систему от внешних стрессовых ситуаций", - говорится в релизе рейтингового агентства.

Рост ВВП

Агентство ожидает повышения темпов роста ВВП РФ по итогам 2020 года до 1,8%. 

"Мы ожидаем повышения темпов роста ВВП до 1,8% в 2020 г. с учетом эффекта низкой базы и вследствие смягчения денежно-кредитной и бюджетной политики", - отмечается в материалах агентства.

При этом эксперты не ожидают, что темпы роста могут существенно превысить указанный показатель в среднесрочной перспективе: прогноз в отношении экономического роста России остается хуже, чем для других суверенных государств с сопоставимым уровнем экономического развития, имеющих рейтинг агентства .

По данным S&P, по итогам 2019 года темпы роста ВВП РФ составят 1,3%.

Преемственность в макроэкономике

Standard & Poor's ожидает, что новое правительство РФ сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики. 

"Предлагаемые конституционные изменения привели к отставке правительства и назначению 16 января 2020 года нового премьера Михаила Мишустина, ранее возглавлявшего ФНС. Несмотря на эти изменения, мы ожидаем, что новое правительство сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики", - указано в сообщении.

Аналитики агентства, в частности, предсказывают, что правительство РФ "продолжит придерживаться консервативного бюджетного правила даже в случае роста давления со стороны расходов". Агентство также считает, что Центробанк России будет поддерживать ценовую и финансовую стабильность "даже в периоды значительной волатильности финансовых рынков".

Эксперты агентства также отмечают прогресс России в том, что касается проведения взвешенной и надежной макроэкономической политики, "которую можно считать одной из наиболее сильных стран с развивающейся экономикой".

"Мы также полагаем, что недавно принятая пенсионная реформа будет способствовать смягчению влияния неблагоприятных демографических тенденций в долгосрочной перспективе", - указано в материалах агентства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
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