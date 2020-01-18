Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два ближайших года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290 руб. Об этом говорится в опубликованном в субботу фрагменте интервью " Российской газете " главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова.

"В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше", - сказал он.

Дроздов также напомнил, что в январе пенсии были проиндексированы на 6,6%, в среднем выплаты увеличились на 1 тыс. руб.

"Хочу напомнить, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году ее сумма составила 5686 тысяч", - также пояснил Дроздов.

После январской индексации средней размер пенсии в России составил 16,4 тыс. руб. Повышение коснулось 31 млн неработающих пенсионеров.

В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию - к 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До 2019 года пенсионный возраст в России составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный переходный период продолжительностью 10 лет. Кроме того, адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в 2019 и в 2020 годах обеспечивает специальная льгота - назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Таким образом, в первом полугодии 2020 года на пенсию выходят женщины, которые родились во втором полугодии 1964 года и которым исполнилось 55,5 лет. Также в этот период на пенсию выходят мужчины, которые родились во втором полугодии 1959 года и которым исполнилось 60,5 лет.