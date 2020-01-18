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Ереван ведет переговоры с "Газпромом" о фиксированных ценах на газ на 10 лет

Описание
© Егор Алеев/ТАСС

Ереван ведет переговоры с "Газпромом" о фиксированных ценах на газ на 10 лет - регулятор.

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