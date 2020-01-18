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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Управление трудовыми ресурсами создадут в Ульяновской области в 2021 году

Это позволит переформатировать областную службу занятости населения

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Ульяновские власти намерены создать к лету 2021 года единое управление трудовыми ресурсами. Об этом сообщил в интервью ТАСС на площадке Гайдаровского форума губернатор региона Сергей Морозов.

"Я предлагаю организовать новую структуру - управление трудовыми ресурсами, в которое должно трансформироваться существующее Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. Его основными задачами станут перезагрузка центров занятости и системы профобразования. <…> Сделать все это планируем к лету 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Морозов пояснил, что это позволит переформатировать областную службу занятости населения, а также всю работу с трудовыми ресурсами региона. "Объединив три районных филиала службы занятости и расширив их функционал, мы создадим флагманский центр "Работа России". <…> Служба занятости изменится внешне, она должна отвечать современным, комфортным условиям, чтобы люди увидели в ней центр собственного развития и востребованности", - уточнил он.

По словам губернатора, жители региона смогут обучаться в центре на опережение, на те профессии, которые потребуются в перспективе. "Каждый гражданин получит сопровождение на протяжении всей карьеры. Работодатели смогут более оперативно подбирать себе квалифицированных сотрудников", - добавил Морозов.

Глава региона также отметил, что будет создана зона коворкинга, а также место привлечения и активности делового сообщества и активных соискателей. "Основной принцип - открытость: установка стеклянных перегородок, что позволит не только дисциплинировать работников, но и увеличить доступность к информации посетителей. Планируется расположить ресепшен для разведения потоков людей, зону самостоятельного поиска работы, переговорные зоны, комфортные зоны ожидания и зоны индивидуальной и групповой работы, зона для проведения тренингов и коучинга", - сказал он.

Морозов добавил, что изменение работы с трудовыми ресурсами Ульяновской области заключается не только в создании центра "Работа России". "Разрабатываются новые подходы: открыт клуб для соискателей с инвалидностью "Буду работать", расширяются возможности использования цифровых сервисов - электронное резюме и электронное направление на работу. Уже внедрен новый формат подбора кадров - "Открытый кадровый отбор". Подбор кадров осуществляется под конкретную заявку работодателя, и этот формат показал свою успешность", - рассказал губернатор.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходил 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС - генеральный информационный партнер.

Теги
РоссияУльяновская областьГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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