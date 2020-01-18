В 2020 году в Якутии разработают проектную документацию моста через Лену

ЯКУТСК, 18 января. /ТАСС/. Проектно-изыскательские работы будут проведены в 2020 году для реализации проекта строительства моста через реку Лена в Якутии. Помимо того, планируются разработка проектной документации и подготовка территории под строительство объекта, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе правительства региона.

Консорциум группы "ВИС" и госкорпорации "Ростех" 17 января был признан победителем торгов на строительство автомобильного моста через реку Лена в Якутии. Торги были объявлены 2 декабря 2019 года. Заявка на участие консорциума "ВИС" и Ростеха стала единственной. Ранее сообщалось, что интерес к проекту моста через Лену также проявили ВЭБ.РФ и иностранные инвесторы. Текущий статус и дальнейшие шаги по реализации проекта строительства мостового перехода через Лену обсудили 18 января на совещании у главы Якутии Айсена Николаева.

"В данное время актуальными являются имущественные и земельные вопросы. Помимо их решения, также в этом году будут проведены проектно-изыскательские работы, разработана проектная документация и подготовлена территория под строительство объекта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для более оперативной работы создана межведомственная группа. "Сейчас ряд задач стоит перед профильными министерствами и ведомствами, перед муниципалитетами, на территории которых будет вестись строительство", - добавили в пресс-службе.

Мостовой переход через Лену будет представлять собой сооружение с двухполосным движением в вантовом исполнении в створе села Табага (входит в городской округ Якутск) - села Хаптагай (Мегино-Кангаласский район). "Трассировка подходов и мостового перехода будет уточнена по итогам проведения проектно-изыскательских работ и разработки проектной документации. Технические параметры мостового перехода также будут определены по итогам разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы", - сказали в правительстве.

"Ленский мост становится из мечты реальностью благодаря огромной поддержке президента. <...> Мы со своей стороны должны решить все вопросы по проектированию и началу строительства моста", - приводит пресс-служба слова Николаева.

О проекте

Торги по выбору концессионера завершились 17 января - строить мост и эксплуатировать его будет Восьмая концессионная компания, созданный консорциум группы "ВИС" и Ростеха. Протяженность мостового перехода составит 3,12 км, подходов к нему - 10,9 км. По условиям концессии, проектирование и госэкспертиза должны завершиться к середине 2021 года, строительство моста должно начаться в четвертом квартале 2021 года, объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

В паспорте объекта сообщалось, что капитальные расходы рассчитываются в размере 77,9 млрд рублей, прочие расходы - около 5,5 млрд. Капитальный грант из федерального и регионального бюджетов составит порядка 54,3 млрд, заемные средства и вложения инвесторов - около 29,1 млрд.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения: "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе втрое до 6 млн тонн в год. Проектирование моста должно занять 2020-2021 гг., строительство - 2021-2025 гг., эксплуатация - 2025-2044 гг.