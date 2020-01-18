Форум в Боао готов организовать дискуссии по туризму между Россией и Хайнанем

ПЕКИН, 18 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Азиатский экономический форум (АЭФ) в Боао готов провести пленарные дискуссии по теме туристического взаимодействия между Россией и южнокитайским островом Хайнань, учитывая перспективность это вопроса. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС советник генерального секретаря АЭФ по политическим вопросам Зафар Уддин Махмуд.

"Нам следует изучить возможности проведения дискуссий (с участием представителей России), поскольку форум охватывает огромное количество тематик, - рассказал он. - В частности, мы можем сфокусироваться на теме продвижения туристического взаимодействия между Россией и Хайнанем. Я порекомендую своим коллегам, это отличная идея".

В этом году АЭФ будет проходить с 24 по 27 марта под девизом "Объединим усилия и сообща создадим будущее в ответ на глобальные изменения". Среди ключевых тем форума - новые стимулы роста азиатских экономик, обеспечение безопасности на море, климатические изменения, преодоление факторов геополитической нестабильности, продвижение свободной торговли, цифровая экономика, технологии 5G и больших массивов данных. Отдельное внимание будет уделено проблемам международного туризма как важной составляющей качественного роста и повышения народного благосостояния.

Форум в Боао называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран. АЭФ проводится с 2001 года, правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой механизм способствует активизации международных контактов Пекина, усилению роли Китая на глобальной арене, утверждению принципов концепции "Человечества с единой судьбой", пропагандируемой китайскими властями. За последние годы это регулярное комплексное мероприятие стало важным мостом, соединяющим КНР с внешним миром.

Особо пристальное внимание мировой общественности форум привлек в апреле 2018 года, когда на церемонию открытия прибыл председатель Си Цзиньпин. Выступая на АЭФ, он впервые изложил ряд важных положений национальной политики Китая, касающихся нового этапа в проведении рыночных реформ, структурных преобразований и усиления открытости страны.