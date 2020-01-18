Володин: финансирование госпрограммы развития села в 2020 году может быть увеличено вдвое

ПСКОВ, 18 января. /ТАСС/. Объем финансирования федеральной программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году может быть увеличен в два раза, до 60 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи в Псковской области с местным активом: депутатами псковского областного собрания, псковской городской думы и главами районов, посвященной социально-экономическому развитию региона.

"Мы говорили об увеличении объемов финансирования программы комплексного развития сельских территорий. Надеемся, что в течение года нам удастся увеличить объем финансирования до 60 млрд рублей. Сейчас объем (финансирования программы из бюджета РФ в 2020 году - прим. ТАСС) составляет 37 млрд рублей", - сказал Володин.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий, рассчитанная на 2020-2025 годы, была одобрена правительством 4 июня 2019 года. Утвержденный бюджет программы составляет 2,3 трлн рублей, из которых чуть больше 1 трлн рублей - федеральные средства, примерно столько же приходится на внебюджетные источники.