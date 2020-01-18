Профсоюз моряков: жалобы Киева на российские системы оповещения в Азовском море абсурдны

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Жалоба Украины в Международную морскую организацию (ММО) на расширение зоны охвата российского комплекса системы оповещения НАВТЕКС в Азовском море абсурдна, так как его функционирование не может осложнить проведение спасательных работ. Об этом в субботу заявил ТАСС председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков.

Делегация Украины в пятницу подала протест из-за расширения вещания российского комплекса системы оповещения НАВТЕКС на акваторию Азовского моря. По мнению Киева, объявления навигационной информации в данном регионе должна распространять исключительно украинская радиостанция в Бердянске, а не российская в Новороссийске. В связи с этим Украина призвала ММО рассмотреть "односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации". Позже аналогичные обвинения из-за ситуации в Черном море выдвинула Грузия.

"Наша система [для проведения поисково-спасательных работ] лучше украинской на порядок и в Азовском, и в Черном морях, у нас и сил, и возможностей гораздо больше", - сказал Сухоруков. Он отметил, что расширение области вещания радиостанции в Новороссийске, не мешает работе украинских.

"Конечно, ММО должна принять какое-то решение, но те заявления, которые озвучены, не подкреплены никакими фактами. В чем именно расширение зоны обслуживания может препятствовать проведению поисково-спасательных работ - непонятно", - добавил собеседник.