Власти США продлили лицензию Chevron на работу в Венесуэле до 22 апреля

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Американские власти продлили лицензии американской нефтегазовой компании Chevron и четырем другим нефтесервисным корпорациям на ведение деятельности на территории Венесуэлы, в частности совместно с государственной нефтяной компанией PDVSA, до 22 апреля. Соответствующий документ распространил в субботу Минфин США.

Кроме Chevron, разрешения получили корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford.

"Все виды деятельности... необходимые для осуществления операций, исполнения контрактов или других соглашений в Венесуэле с участием PDVSA... разрешаются [этим пяти компаниям] до 12:01 по времени восточного побережья 22 апреля 2020 года", - отмечается в лицензии, датированной 17 января. Таким образом американские власти в очередной раз продлили лицензию компаниям на дополнительные 90 дней.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении нефтяного сектора Боливарианской Республики, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Срок лицензии, которая в порядке исключения позволяла компаниям работать в этой южноамериканской стране, истекал 22 января.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Это признали США, Группа Лимы (за исключением Мексики), ОАГ и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.