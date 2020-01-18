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Путин заявил, что власти будут работать над повышением реальных доходов населения

Президент отметил, что российская экономика выросла практически в два раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Власти будут работать над повышением реальных доходов населения. Такое обещание дал президент Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны.

"У нас экономика выросла практически в два раза и доходы населения подросли существенным образом. Есть, правда, и сложности, есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это все видим и будем работать", - сказал президент.

Он отметил, что предложения, озвученные в послании Федеральному собранию, - это не все, что планируется делать. "У нас огромные планы по развитию так называемых национальных проектов, достижению национальных целей развития. Вот это вот реальный план, который мы должны реализовать", - заключил российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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