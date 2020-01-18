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В Латвии заявили, что обладают всей инфраструктурой для перекачки нефти в Белоруссию

В Минтрансе Латвии уточнили, что предприятия получили предложения и работают над тем, как сделать это самым лучшим образом

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Латвия имеет техническую возможность и необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через свои порты в Белоруссию. Об этом в субботу сообщил министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс в эфире телеканала ОНТ.

"Мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно, в обоих направлениях. Есть такая техническая возможность, просто надо обговорить возможности", - сказал министр. По его словам, если у Белоруссии есть такая необходимость, латвийская сторона "всегда рада предложить свои услуги". "Думаю, наши предприятия получили предложения и работают над тем, как сделать это самым лучшим образом", - сказал министр.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 16 января после встречи с президентом Александром Лукашенко в Минске заявил журналистам, что латвийское правительство заинтересовано в организации транспортировки нефти через латвийские порты в Белоруссию. По его словам, можно транспортировать нефтепродукты из Белоруссии через Латвию, а также можно обсуждать возможности импорта нефти со всего мира через Латвию в Белоруссию. Ранее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что его страна направила предложения о покупке нефти Украине, Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии.

Теги
БелоруссияЛатвия
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