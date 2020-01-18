Минфин США еще на три месяца обеспечил защиту Citgo от кредиторов венесуэльской PDVSA

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Минфин США продлил на три месяца запрет на любого рода сделки с заложенными по облигациям венесуэльского государственного нефтепроизводителя PDVSA акциями его американской дочерней компании Citgo, которой, по сути, управляет возглавляемая Хуаном Гуайдо венесуэльская оппозиция. Таким образом власти США еще на три месяца обеспечили защиту Citgo от кредиторов PDVSA.

Согласно распространенной в субботу Минфином США лицензии, датированной 17 января, соответствующие операции будут невозможны вплоть до 22 апреля 2020 года. Новая лицензия заменяет собой схожий документ, обнародованный американским ведомством 24 октября прошлого года, согласно которому аналогичный запрет вводился до 22 января текущего года.

Публикуя прошлую версию лицензии, Минфин США уточнял, что речь идет об акциях Citgo, заложенных по облигациям PDVSA с погашением в 2020 году. Запрет на сделки с ними не позволяет держателям этих облигаций взыскать по ним 50,1% акций американской структуры, под залог которых в 2016 году правительство президента Николаса Мадуро заключило с некоторыми держателями облигаций PDVSA сделку об обмене бумаг.

Citgo владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами (в штатах Иллинойс, Луизиана и Техас) и сетью заправок в США. После того, как вашингтонская администрация признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы, американские суды позволили назначенному оппозицией совету директоров взять под контроль Citgo, которая оценивается примерно в $8 млрд.

Соединенные Штаты ввели санкции против PDVSA 28 января прошлого года. По американским данным, в результате этого поставки нефти из Венесуэлы в США резко упали. При этом сообщалось, что Citgo сможет продолжить работать в США, если не будет переводить вырученные средства на счета PDVSA.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Это признали США, Группа Лимы (за исключением Мексики), ОАГ и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.