WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты. Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, пока проект Amazon находится на начальной стадии проработки. Компания планирует устанавливать распознающие отпечатки терминалы в кафетериях, ресторанах быстрого питания и на других предприятиях, сотрудникам которых приходится множество раз в день заниматься монотонными, одинаковыми операциями.

Согласно публикации, компания во главе с Джеффом Безосом обратилась к системе безналичных платежей Visa за помощью в тестировании системы обработки транзакций на будущих терминалах. Переговоры ведутся и с MasterCard, а также с такими эмитентами карт, как банки JPMorgan Chase, Wells Fargo и Synchrony Financial. Эти финансовые организации проявили интерес к проекту и решают, выгоднее им сотрудничать с Amazon или конкурировать.

Газета напоминает, что предприятие Безоса недавно подало заявку на оформление патента на "бесконтактную систему распознавания биометрических параметров".

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям ее сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.