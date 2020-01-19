Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо в воскресенье умер в возрасте 97 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщило правление корпорации.

Lotte, которая начинала свою деятельность в конце 1940-х годов как производитель жевательной резинки, в настоящее время входит в пятерку крупнейших компаний Южной Кореи. Она занимается розничным и гостиничным бизнесом, является крупным игроком в индустрии развлечений и химической промышленности.

Со смертью Син Гёк Хо в Республике Корея не осталось представителей первого поколения основателей контролируемых одной семьей крупных промышленно-финансовых групп, называемых чеболями.

Син Гёк Хо родился в 1922 году во время японской оккупации Корейского полуострова. В 1941 году он переехал в Японию, где спустя семь лет основал компанию Lotte. В 1967 году он перенес часть бизнеса в Южную Корею, расширив сначала ассортимент производимых продовольственных товаров, а затем распространив свою деятельность на другие сферы.

В 2017 году Син Гёк Хо был приговорен к четырем годам тюремного заключения и штрафу в 3,5 млрд вон ($3 млн) по обвинениям в присвоении средств компании и других нарушениях. Однако суд учел состояние здоровья бизнесмена и не стал помещать его под стражу.

В настоящее время группой компаний управляет младший сын покойного Син Дон Бин, однако пока неясно, унаследует ли он всю собственность отца.