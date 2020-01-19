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Китай продлил антидемпинговые пошлины на поликристаллический кремний из США и Южной Кореи

Материал используется для производства фотоэлементов солнечных батарей

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Китайское правительство решило продлить срок действия антидемпинговых пошлин на поликристаллический кремний из США и Республики Корея, используемый для производства фотоэлементов солнечных батарей. Об этом сообщило в воскресенье Министерство коммерции Китая.

"В соответствии с решением, принятым Комитетом по таможенным пошлинам и налоговому праву Госсовета КНР, с 20 января 2020 года китайская таможня продолжит взимать антидемпинговые пошлины на поликристаллический кремний, используемый для изготовления солнечных панелей. Данная мера будет действовать в течение пяти лет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что такая мера распространяется на все компании, занимающиеся изготовлением и продажей кремния в указанных двух странах. Размер пошлины составит 57% для американских и 88,7% для южнокорейских экспортеров. В то же время для 14 отдельных предприятий определена индивидуальная ставка: так, в отношении ведущего производителя кремния США MEMC она составит 53,6%, для обозначенных коммерческих организаций Республики Корея - от 4,4 (для OCI) до 113,8% (KAM).

20 января 2014 года Китай ввел пятилетние антидемпинговые пошлины на американский и южнокорейский поликристаллический кремний для фотоэлементов. 18 января 2019 года Минкоммерции КНР приступило к расследованию, чтобы установить, следует ли продлевать соответствующие меры по истечении срока их действия.

Теги
СШАКитайРеспублика Корея
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