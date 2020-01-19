Силуанов назвал поддержку семей приоритетным направлением работы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Исполнение выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициатив по поддержке семей является приоритетным направлением. Об этом заявил и. о. первого вице-премьера, министра финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Это [поддержка семей] для нас приоритет, сколько бы это ни потребовало ресурсов", - сказал он.

В свою очередь и. о. вице-премьера РФ Татьяна Голикова отметила, что для решения "самых сложных задач есть и ресурсы, и воля".

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил расширить программу материнского капитала. Как отметил глава государства, программа будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тысяч руб.

Кроме того, Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По словам президента, данные выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.