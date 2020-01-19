{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силуанов назвал поддержку семей приоритетным направлением работы

Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил расширить программу материнского капитала

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Исполнение выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициатив по поддержке семей является приоритетным направлением. Об этом заявил и. о. первого вице-премьера, министра финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Это [поддержка семей] для нас приоритет, сколько бы это ни потребовало ресурсов", - сказал он.

В свою очередь и. о. вице-премьера РФ Татьяна Голикова отметила, что для решения "самых сложных задач есть и ресурсы, и воля".

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил расширить программу материнского капитала. Как отметил глава государства, программа будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тысяч руб.

Кроме того, Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По словам президента, данные выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
Реклама на ТАСС
Власти Хайнаня намерены в этом году увеличить ВРП и доходы бюджета на 6,5%
Инвестиции в основные фонды возрастут на 8,7%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС