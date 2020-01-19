Власти Хайнаня намерены в этом году увеличить ВРП и доходы бюджета на 6,5%

ХАЙКОУ /Китай/, 19 января. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань планируют в 2020 году увеличить ВРП региона, как и доходы его бюджета, на 6,5%. Об этом сообщила пресс-канцелярия администрации Хайнаня.

Как отмечается в распространенном заявлении, инвестиции в основные фонды возрастут на 8,7%, а объем розничных продаж - на 7%. Особое внимание правительство Хайнаня планирует уделить внешней торговле, объемы которой, согласно оглашенной программе развития, в 2020 году увеличатся на 10%.

"Темпы роста экспорта и импорта услуг должны опережать общий внешний товарооборот", - подчеркивается в документе. В нем указывается, что власти намерены удвоить масштабы реально используемых иностранных инвестиций.

Администрация острова собирается предпринять значительные усилия и в области повышения благосостояния населения: доход на душу, как ожидается, в текущем году вырастет на 8%, а рост цен на потребительские товары будет сдерживаться в пределах 3,5%. Одновременно власти создадут в городах более 130 тыс. новых рабочих мест, официальная безработица не превысит 5,3%.

Несмотря на то, что Хайнань продолжает занимать в КНР лидирующие позиции по чистоте воздуха, местное правительство собирается еще больше повысить его качество по шкале PM2.5, до 1 микрограмма взвешенных частиц на 1 куб. метр (при норме 25 мкг/куб. м).

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно- исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.