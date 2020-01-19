СМИ: в Ливии закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и соседнее Эль-Филь

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Эш-Шарара закрыто в воскресенье по требованию работающих там представителей ливийских племен. Об этом сообщил информационный портал Al Wasat со ссылкой на технических специалистов.

"После того, как был перекрыт трубопровод, связывающий месторождение с нефтеперерабатывающим заводом в Эз-Завии (крупнейший в стране), все скважины Эш-Шарары законсервированы", - передает издание. Одновременно с Эш-Шарарой было закрыто расположенное недалеко от него месторождение Эль-Филь. Ежедневная добыча на месторождениях составляет порядка 400 тыс. баррелей.

Это произошло на фоне прозвучавших в Берлине требований главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа о немедленном возобновлении экспорта нефти. Как сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera, Сарадж "потребовал открыть клапаны для откачки нефти в их [властей в Триполи] пользу".

С прекращением функционирования расположенных в 800 км к юго-западу от Триполи двух месторождений вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась. В субботу Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии объявила о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов "нефтяного полумесяца" (побережья залива Сирт). Расположенные там экспортные порты Рас-Лануф, Эс-Сидр, Брега, Эль-Харига и Зувейтина были закрыты в знак протеста. По данным корпорации, это приведет к потере в добыче нефти в размере 800 тыс. баррелей в сутки и ежедневному ущербу порядка $55 млн.

Как пояснили в корпорации, месторождения, откуда в порты "нефтяного полумесяца" поступает нефть для дальнейшего экспорта, пока функционируют, но добыча сократилась, и по мере заполнена резервуаров скважины будут законсервированы. В том районе расположено в общей сложности около 50 месторождений.

В пятницу, по информации ливийского издания Al Wasat, "Форум ливийских племен и городов востока" объявил о намерении экспортеров прекратить отгрузку нефти из портов до тех пор, пока под контролем ООН не будет открыт специальный счет, куда будут поступать доходы от экспортируемой востоком страны нефти. Племена и общественность восточного региона крайне недовольны тем, что все доходы от нефти поступают в центральный банк страны в Триполи. Они утверждают, что средства идут на оплату, в том числе боевиков, закупку боевой техники, а восток не видит живых денег. По итогам 2019 года общие доходы NOC от нефти, газа и нефтепродуктов составили $22,5 млрд, что на 8,5% ниже по сравнению с 2018 годом.