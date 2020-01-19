Bloomberg: лидер венесуэльской оппозиции посетит экономический форум в Давосе

КАРАКАС, 19 января. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо планирует посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, поездка Гуайдо в Европу начнется сразу после участия в конференции по борьбе с терроризмом, которая пройдет в столице Колумбии 20 января. Кроме посещения ВЭФ, венесуэльский оппозиционер намерен принять участие в работе Межпарламентского союза в Брюсселе. Отмечается, что Гуайдо надеется провести встречи с главой США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Агентство отмечает, что команда оппозиционера начала организацию данного тура еще в конце прошлого года.

В феврале прошлого года Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны. Несмотря на это, 22 февраля 2019 года он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а затем вернулся в Венесуэлу.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.