"Ъ": доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Доходы семьи премьер-министра России Михаила Мишустина, в последние годы руководившего Федеральной налоговой службой, в основном складываются из прибыли от инвестирования заработанного еще в период, когда он занимался бизнесом. Об этом пишет в воскресенье вечером электронная версия газеты " Коммерсантъ " со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства.

Из деклараций за 2013-2018 годы, приведенных изданием, следует, что сам Мишустин заработал за шесть лет 130,7 млн рублей. Доходы его супруги Владлены составили 584 млн рублей. "Коммерсантъ" пришел к выводу, что они стали результатом грамотного вложения средств, которые нынешний премьер начал зарабатывать задолго до поступления на государственную службу - еще в первой половине 1990-х он работал в "Международном компьютерном клубе", сотрудничавшем с такими компаниями, как Microsoft, Intel и HP. В результате в 1998 году, когда Мишустин пришел в налоговую службу, он уже был обеспеченным человеком, пишет газета.

Так, по данным "Коммерсанта", на доходы от бизнеса семья Мишустиных в 2000 году купила недвижимость в коттеджном поселке на Николиной Горе. Квартиру на Трехгорном Валу в Москве нынешний премьер получил как заместитель министра по налогам и сборам от Управделами президента, что тогда было обычной практикой.

В 2008 году Мишустин вернулся в бизнес и перешел в Объединенную финансовую группу (UFG), созданную Борисом Федоровым, с которым он работал в налоговой службе. После смерти Федорова в том же году Мишустин возглавил эту инвесткомпанию. Только в 2009 году его зарплата как руководителя составила почти 80 млн рублей, однако, напоминает "Коммерсант", бонусы главам инвесткомпаний по сделкам были, как правило, на порядок больше.

Часть доходов семьи Мишустиных "Коммерсантъ" связывает с продажей активов, что было обязательным условием возвращения нынешнего премьера на государственную службу в 2010 году. Свои активы Мишустин передал жене, которая их продала в рассрочку, чем объясняются ее доходы в 2013-2014 годах, пишет издание, а в дальнейшем разместила на депозитах. В целом состояние, заработанное нынешним премьером в годы занятия бизнесом, газета оценила в сотни миллионов рублей и предположила, что при инвестировании в депозиты семья Мишустиных и в будущем будет указывать в налоговых декларациях сопоставимые суммы.

Президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ 16 января после согласования его кандидатуры с Госдумой. За назначение Мишустина проголосовали 383 депутата, 41 воздержался, против голосов не было. Как отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Мишустин стал первым с 1996 года премьер-министром, против кандидатуры которого не проголосовал ни один депутат.