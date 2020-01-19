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Переговоры о перемирии в Ливии

Генсек ООН озабочен прекращением экспорта нефти из портов Ливии

В ООН считают, что составной частью всеобъемлющих реформ должна быть эффективная реформа национальной нефтяной компании, которая должна действовать прозрачно

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Озабоченность по поводу прекращения экспорта нефти из ливийских портов и добычи на крупном месторождении выразил в воскресенье на международной конференции по Ливии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы весьма озабочены тем, что несколько портов, из которых экспортируется нефть, были закрыты и что на крупном месторождении была сегодня прекращена добыча, - сказал он. - Мы считаем, что составной частью всеобъемлющих реформ должна быть эффективная реформа национальной нефтяной компании, которая должна действовать прозрачно".

"Мы надеемся на восстановление нормальной ситуации, - добавил он, - но первым условием должно быть прекращение огня".

Ситуация с нефтяной промышленностью в Ливии

Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Эш-Шарара закрыто в воскресенье по требованию работающих там представителей ливийских племен, одновременно было закрыто расположенное недалеко от него месторождение Эль-Филь. Ежедневная добыча на месторождениях составляла порядка 400 тыс. баррелей.

С прекращением функционирования этих месторождений вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась. В субботу Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии объявила о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов "нефтяного полумесяца" (побережья залива Сирт). Расположенные там экспортные порты Рас-Лануф, Эс-Сидр, Брега, Эль-Харига и Зувейтина были закрыты в знак протеста. По данным корпорации, это приведет к потере в добыче нефти в объеме 800 тысяч баррелей в сутки и ежедневному ущербу в размере $55 млн.

Как пояснили в корпорации, месторождения, откуда в порты "нефтяного полумесяца" поступает нефть для дальнейшего экспорта, пока функционируют, но добыча сократилась, и по мере заполнена резервуаров скважины будут законсервированы. В том районе расположено в общей сложности около 50 месторождений.

В пятницу, по информации ливийского издания "Аль-Васат", "Форум ливийских племен и городов востока" объявил о намерении экспортеров прекратить отгрузку нефти из портов до тех пор, пока под контролем ООН не будет открыт специальный счет, куда будут поступать доходы от экспортируемой востоком страны нефти. Племена и общественность восточного региона крайне недовольны тем, что все доходы от нефти поступают в центральный банк страны в Триполи. Они утверждают, что средства идут в том числе боевикам, на закупку боевой техники, а восток денег н получает. По итогам 2019 года общие доходы NOC от нефти, газа и нефтепродуктов составили $22,5 млрд, что на 8,5% ниже по сравнению с 2018 годом.

Теги
ЛивияГутерриш, АнтониуПереговоры о перемирии в Ливии
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