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Сбербанк намерен участвовать в проекте по производству самолета "Байкал" в Бурятии

Первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что на компанию произвел большое впечатление технопарк, где будут создавать самолет

УЛАН-УДЭ, 20 января. /ТАСС/. Сбербанк России надеется принять участие в проекте по производству легкого многоцелевого самолета "Байкал" на Улан-Удэнском авиационном заводе в Бурятии. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

15 января президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС. Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что легкий самолет "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиазаводе в Бурятии, за исключением, возможно, композитного фюзеляжа.

"Нам очень нравится тема самолета "Байкал", мы с главой [Бурятии Алексеем Цыденовым] очень подробно обсуждали проект. И технопарк, в котором будет создан сам самолет, произвел большое впечатление. Мы искренне надеемся поучаствовать в этом проекте", - сказал Ведяхин.

Как сообщали в Минпромторге, в России создадут новый легкий самолет, он придет на смену Ан-2. Он создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных перевозок пассажиров. Ранее Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. Чаплыгина разработал композитный ТВС-2ДТС.

В начале 2019 года сообщалось, что серийный выпуск воздушного судна "Байкал" планируется в 2022 году, позже стало известно, что сроки начала серийного производства самолета отложены на год. В октябре 2019 года сообщалось, что Минпромторг заключил контракт с "Байкал Инжиниринг" на НИОКР "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТрутнев, Юрий ПетровичРоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияДальний Восток
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