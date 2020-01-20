Железнодорожные пути крупнейшей электростанции Сахалина перевели на российский стандарт

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 января. /ТАСС/. Компания "Сахалинэнерго" завершила работы по реконструкции железнодорожных путей Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в рамках масштабной модернизации железнодорожной колеи на Сахалине под общероссийский стандарт. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе компании.

Поэтапная перешивка узкой островной железной дороги на ширину 1520 мм началась в 2003 году. Она предусматривает также полную реконструкцию путевого хозяйства, строительство новых мостов и водоотводных сооружений, спрямление пути, увеличение площади поперечного сечения и укрепление тоннелей. Полностью завершить перешивку дороги планируется в этом году. Как рассказали ТАСС областные власти, перевод железнодорожной колеи региона на общероссийский стандарт станет первым шагом к соединению Сахалина и материка - строительству мостового перехода.

"Произведена перешивка железнодорожной колеи теплоэлектростанции с 1067 мм на 1520 мм", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, для перешивки колеи потребовались обустройство земляного полотна, водоотводных и водопропускных сооружений, замена балластного слоя, рельсов, стрелочных переводов, шпал и переводного бруса. Кроме того, энергетики выполнили мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, реконструировали технологическое оборудование и сооружения, связанные с железнодорожными путями. Осталось заменить подвижной состав, занятый на эксплуатации пути: маневровый тепловоз, вагонотолкатель и снегоочиститель на железнодорожном ходу. На Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1 уже прибыли новые тепловоз и вагонотолкатель, отвечающие всем современным требованиям и стандартам. В скором времени должен поступить снегоочиститель на железнодорожном ходу Тихорецкого машиностроительного завода.

ТЭЦ-1 - крупнейший энергоисточник Сахалинской области. Электростанция обеспечивает электроэнергией 14 из 19 муниципальных образований области (около 430 тыс. человек населения всей области, а также промышленные предприятия) и обеспечивает около 30 процентов выработки электроэнергии в Центральном энергорайоне Сахалина. Поддерживает устойчивый режим работы в энергосистеме, дает тепло потребителям Южно-Сахалинска.

Компания "Сахалинэнерго" - крупнейший поставщик электрической энергии в Сахалинской области. Осуществляет централизованное электроснабжение 13 из 18 муниципальных образований, а также теплоснабжение Южно-Сахалинска. "Сахалинэнерго" объединяет в себе пять структурных подразделений с количеством работающего персонала около 2,7 тыс. человек.