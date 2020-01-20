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Субсидирование авиаперевозок на Колыме в 2020 году выросло в полтора раза

В этом году внутри области планируется выполнить 462 авиарейса. При выделении дополнительных средств из федерального бюджета количество рейсов в регионе увеличат
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© Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС, 20 января. Власти Магаданской области в 2020 году направят на финансирование местных авиаперевозок более 310 млн рублей - в полтора раза больше, чем в 2019 году. Об этом в понедельник сообщил ТАСС представитель министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"На [внутриобластные] авиаперевозки в 2020 году предусмотрено 310,1 млн рублей. Всего в 2019 году на перевозки по внутриобластным маршрутам израсходовано 202,2 млн рублей", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что финансирование как в прошлом году, так и в этом ведется за счет областного бюджета.

По информации министерства, в этом году внутри области будет выполнено 462 авиарейса. Однако этого недостаточно для закрытия всей потребности жителей региона. Решить проблему магаданские власти рассчитывают с помощью федеральных средств, заявка на которую была подана еще в конце 2019 года.

"Решение о выделении средств [из федерального бюджета] пока не принято. В случае поступления такого финансирования программа полетов будет пересмотрена в сторону увеличения частоты авиарейсов, снижения действующих тарифов, что позволит повысить транспортную доступность труднодоступных населенных пунктов Магаданской области. Субсидии будут распределены как по действующим направлениям для увеличения частоты выполнения авиарейсов, так и на вновь открываемые направления", - рассказали в министерстве.

В июле 2019 года в Магаданскую область совершил рабочий визит вице-премьер РФ Максим Акимов. Особое внимание он уделил транспортной доступности в регионе и рекомендовал рассмотреть вопрос расширения авиационных маршрутов в области. Территория Магаданской области относится к районам Крайнего Севера, для которых характерен чрезвычайно суровый климат. Большую часть года на Колыме занимает зимний период, а в рельефе региона основная площадь покрыта горными хребтами.

В ноябре прошлого года в министерстве дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области ТАСС сообщили, что власти региона обратились в Минвостокразвития России с просьбой о финансировании до 2025 года субсидированных авиаперевозок на местных маршрутах в объеме 3 млрд 487 млн рублей. В настоящее время внутрирегиональные авиаперевозки в Магаданской области осуществляются по девяти направлениям: Магадан - Сусуман, Магадан - Сеймчан, Магадан - Омсукчан, Магадан - Эвенск, Эвенск - Гижига, Эвенск - Тополовка, Эвенск - Верхний Парень, Магадан - Ямск, Магадан - Тахтоямск.

Теги
РоссияАкимов, Максим АлексеевичМагаданская областьДальний Восток
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