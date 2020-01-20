Южная Корея планирует расширить экономическое сотрудничество с РФ

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Правительство Республики Корея сосредоточится на открытии новых горизонтов сотрудничества с Россией посредством реализации "новой северной политики", озвученной президентом страны Мун Чжэ Ином в 2017 году. Об этом заявил в понедельник вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая на совещании министров экономического блока.

Он подчеркнул, что для этого правительство намерено расширить взаимодействие с Москвой по так называемым девяти мостам сотрудничества, включая сферы железнодорожного транспорта, энергетики, судостроения, газовой промышленности, работы морских портов, сельского и морского хозяйства, промышленных зон, а также освоения Арктики.

"Сеул будет активно укреплять экономическое сотрудничество с северными соседями", - добавил он.

По словам Хон Нам Ги, планируется также создать модель средне- и долгосрочного сотрудничества со странами Центральной Азии, в том числе Монголией, работать над формированием пояса двусторонней и многосторонней свободной торговли.

Помимо этого, Хон Нам Ги выразил намерение приложить усилия для улучшения ситуации в экспортной сфере. Власти намерены сделать все возможное для того, чтобы в этом году достичь прогресса по соглашению о всестороннем региональном экономическом партнерстве и соглашению о свободной торговле с Филиппинами и Россией. Кроме того, Сеул окажет широкую финансовую поддержку экспортным компаниям.