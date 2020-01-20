{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Южная Корея планирует расширить экономическое сотрудничество с РФ

Как заявил вице-премьер страны Хон Нам Ги, для этого правительство намерено расширить взаимодействие с Москвой по так называемым девяти мостам сотрудничества

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Правительство Республики Корея сосредоточится на открытии новых горизонтов сотрудничества с Россией посредством реализации "новой северной политики", озвученной президентом страны Мун Чжэ Ином в 2017 году. Об этом заявил в понедельник вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая на совещании министров экономического блока.

Он подчеркнул, что для этого правительство намерено расширить взаимодействие с Москвой по так называемым девяти мостам сотрудничества, включая сферы железнодорожного транспорта, энергетики, судостроения, газовой промышленности, работы морских портов, сельского и морского хозяйства, промышленных зон, а также освоения Арктики.

"Сеул будет активно укреплять экономическое сотрудничество с северными соседями", - добавил он.

По словам Хон Нам Ги, планируется также создать модель средне- и долгосрочного сотрудничества со странами Центральной Азии, в том числе Монголией, работать над формированием пояса двусторонней и многосторонней свободной торговли.

Помимо этого, Хон Нам Ги выразил намерение приложить усилия для улучшения ситуации в экспортной сфере. Власти намерены сделать все возможное для того, чтобы в этом году достичь прогресса по соглашению о всестороннем региональном экономическом партнерстве и соглашению о свободной торговле с Филиппинами и Россией. Кроме того, Сеул окажет широкую финансовую поддержку экспортным компаниям.

Теги
РоссияРеспублика КореяМонголияМун Чжэ Ин
Реклама на ТАСС
СМИ: КНДР в 2019 году зафиксировала экономический рост в 1,8%
В то же время сообщается, что рост потребительских цен в стране опережает рост ВВП
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС