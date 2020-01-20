{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Завод из Керчи готов поставлять в Китай стрелочные переводы и посуду

Как сообщил председатель Совета министров Республики Крым, при посредничестве торговых представителей завод осуществляет поставки продукции в Монголию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Киргизию

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Керченский металлургический завод готов поставлять в КНР стрелочные переводы, стальную эмалированную посуду, стратегическим направлением является создание совместных с китайскими фирмами предприятий, сообщил ТАСС председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

В декабре 2019 года Гоцанюк сообщал журналистам, что достигнута договоренность о начале поставок в Сирию оборудования для железнодорожных стрелочных переводов производства Керченского металлургического завода.

"Для Керченского металлургического завода имеет стратегическое значение расширение сотрудничества и налаживание прямых контактов с предприятиями КНР, в том числе путем создания совместных предприятий по производству с целью расширения рынков сбыта продукции: стрелочные переводы, стальная эмалированная посуда, продукция диверсификации", - сказал Гоцанюк.

По его словам, Керченский завод в настоящее время напрямую сотрудничает с предприятиями Белоруссии. При посредничестве торговых представителей осуществляются поставки продукции в Монголию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Киргизию.

Керченский завод специализируется на производстве стрелочных переводов, стальной эмалированной посуды, пластмассовых и резинотехнических изделий для железнодорожного транспорта. Мощности завода позволяют производить в год до 4,3 тыс. комплектов стрелочных переводов, 30 тыс. тонн чугунного и стального литья, 25 тыс. тонн посуды.

Номенклатура поставок российских товаров в Китай динамично расширяется. В 2019 году товарооборот между Россией и КНР увеличился на 3,4%, до $110,75 млрд. В ноябре на саммите БРИКС президент РФ Владимир Путин назвал реалистичной задачей увеличение российско-китайского товарооборота до $200 млрд. Глава государства сообщил, что профильным ведомствам двух стран поручено подготовить план для достижения этой цели.

Теги
РоссияКитайКрым
Реклама на ТАСС
Эксперты: приход на Дальний Восток крупных застройщиков поспособствует льготной ипотеке
По мнению специалистов, начало работы в регионах ДФО этих компаний позволит снизить стоимость жилья в новостройках и увеличить объемы строительства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС