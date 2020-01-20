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СМИ: КНДР в 2019 году зафиксировала экономический рост в 1,8%

В то же время сообщается, что рост потребительских цен в стране опережает рост ВВП

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Реальный ВВП КНДР вырос в 2019 году на 1,8%. Об этом сообщает в понедельник южнокорейский телеканал KBS.

По его сведениям, из-за резкого усиления санкционного давления в 2017 году северокорейский ВВП сократился на 3,5%, а в 2018 году - на 4,2%. На этом фоне прошлогодний показатель является значительным прогрессом. При этом не уточняется, как Пхеньяну удается обеспечить экономический рост в условиях введенных в его отношении масштабных санкций.

Одновременно отмечается, что в КНДР рост потребительских цен опережает рост ВВП.

Ожидается, что в текущем году рост северокорейской экономики составит 2,2%, а в следующем - 2,8%.

Теги
КНДРРеспублика Корея
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