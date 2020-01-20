"Ъ": переговоры об условиях прокачки нефти из РФ через Белоруссию могут отложить

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Москва и Минск, до сих пор не достигшие компромисса в вопросе тарифов на транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" через Белоруссию, приостановили переговоры. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Одна из основных причин затягивания переговоров заключается в том, что "бессмысленно обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока неизвестны точные объемы, которые пойдут через республику", сообщает источник "Коммерсанта". Это, по его мнению, во многом зависит от того, как пройдут переговоры между "Белнефтехимом" и российскими нефтекомпаниями об условиях поставки нефти в Белоруссию. По данным издания, нефтекомпании требуют премии в $6 на тонну к экспортному паритету, а в Минске настаивают на ее отмене.

Как сообщил "Коммерсанту" один из источников, белорусское направление все же останется для российских компаний премиальным и с меньшей надбавкой с учетом нулевого НДС. Сейчас "Белнефтехим" платит всего 83% от рыночной цены нефти, однако на последней встрече на рабочем уровне по вопросу прокачки газа выяснилось, что Минск рассчитывает на тариф исходя из объемов поставки на свои НПЗ в 17,5 млн тонн, в то время как Москва исходит из договоренности о поставке 24 млн тонн. Однако, по данным источников "Коммерсанта", пока белорусская сторона не предоставила каких-либо расчетов по данному вопросу. Тем не менее в ходе проверки расчетов Минск согласился на более низкую индексацию ставки - около 14%, но такой уровень не устроил российскую сторону, которая посчитала его все равно завышенным.

Представитель исполняющего обязанности вице-премьера РФ Дмитрия Козака сообщил изданию, что информации о новых встречах по нефтяному вопросу с представителями Белоруссии пока нет. В "Транснефти" ситуацию не прокомментировали.

Контракты на поставку в Белоруссию российских углеводородов завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, которые затянулись из-за разногласия сторон по цене поставок и транспортировки. Так, Белоруссия в ходе консультаций предложила повысить тариф на транзит нефти и нефтепродуктов на инфляционную составляющую плюс недополученный объем выручки в связи с уменьшением объемов транспортировки в 2019 году. Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ сообщала, что Минск предлагает рост тарифа на 16,6%.

Вопрос с поставками российской нефти в республику возник из-за того, что Белоруссия просила убрать премию к контрактной цене нефти. В концерне "Белнефтехим" 3 января заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня.