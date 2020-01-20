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Газпромбанк в 2019 году увеличил выдачу потребкредитов до 150 млрд рублей

В планах банка открыть более 100 новых отделений по всей России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Газпромбанк в минувшем году увеличил объем выдачи потребительских кредитов на 76% - до 150 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.

"Объемы выдачи потребительских кредитов выросли в четыре раза - до 770 млн руб. в день. Всего за 2019 год банк выдал потребкредитов на 150 млрд руб. - на 76% больше, чем в 2018 году", - сказано в материале.

При этом портфель потребительских кредитов вырос на 63% - до 183 млрд руб., а ипотечный портфель увеличился на 10%, превысив 380 млрд руб. В целом кредитный портфель банка по итогам 2019 года вырос на 23% и составил 566 млрд руб.

Также в минувшем году на 18% вырос объем привлечения розничных депозитов по сравнению с 2018 годом. В результате по итогам года портфель розничных вкладов Газпромбанка составил 486 млрд руб.

Отмечается, что в 2019 году Газпромбанк запустил ряд розничных продуктов - как на рынке банковских карт, так и в линейке депозитов. Кроме того, банк объявил о планах открытия более 100 новых отделений по всей стране.

"Мы с уверенностью смотрим в будущее и намерены в 2020 году динамично наращивать объемы розничного бизнеса, продолжить его технологическую трансформацию", - приводится в сообщении комментарий зампреда правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса.

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