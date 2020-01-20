Чукотка увеличила добычу природного газа на 72% по итогам 2019 года

ТАСС, 20 января. Газодобывающие компании Чукотского автономного округа по итогам 2019 года увеличили добычу природного газа на 72%, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"Добыча природного газа на Чукотке выросла на 72% в минувшем году. Это самый высокий прирост среди всех полезных ископаемых по сравнению с 2018 годом. В январе-декабре 2019 г. в регионе было получено почти 65,5 млн куб. м газа", - говорится в сообщении.

Рост объемов добычи газа в регионе связан с увеличением потребностей Анадырской ТЭЦ и переводом одного котла станции на природный газ. В 2018 году добыча газа в регионе составляла 38,03 млн кубометров.

По данным регионального правительства, на Чукотке выросла и добыча других полезных ископаемых: угля (почти 833 тыс. тонн, что на 18% больше 2018 года) и драгоценных металлов (золота добыто 24,5 тонн, что на 1% больше 2018 года). Добыча твердого топлива в 2018 году составила более 715 тыс. тонн угля.

В регионе насчитывается несколько месторождений по добыче газа. Так, запасы Западно-Озерного месторождения оцениваются более чем в 4,4 млрд кубометров газа, Верхне-Телекайского - 2,8 млн тонн условного топлива. Добыча полезных ископаемых традиционно является основой экономики Чукотки.