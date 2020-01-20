Ростех подготовил предложение о создании авиакомпании с российской летной техникой

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ростех подготовил предложение о создании специальной авиакомпании по эксплуатации российских самолетов и вертолетов для развития региональных перевозок, сообщил журналистам индустриальный директор кластера авиации Анатолий Сердюков. В ближайшее время пройдут обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, после чего можно будет говорить о параметрах проекта, добавил он.

"Актуализируется программа развития ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) и авиационной отрасли в целом. В рамках этой работы подготовлено предложение о создании специальной авиакомпании. Она будет эксплуатировать произведенную в России авиатехнику. Речь о самолетах ОАК, вертолетах, продукции УЗГА (Уральский завод гражданской авиации)", - сказал Сердюков.

По его словам, создание такой компании направлено на развитие рынка региональных перевозок и повышение мобильности граждан страны. Кроме того, это действенная мера поддержки авиастроения и дополнительный спрос на продукцию.

"Разрабатывается эффективная модель эксплуатации парка отечественных самолетов в различных сегментах рынка. Это означает и полную техническую поддержку, и гибкую финансовую экосистему, включая лизинговые инструменты. Необходимо разрушить мифы об отечественном авиапроме, которые создаются искусственно. Создаваемая модель должна продемонстрировать наглядно, что российская авиатехника может летать много, комфортно и безопасно", - отметил Сердюков.

История вопроса

На прошлой неделе в Минпромторге сообщили ТАСС, что Ростех активно прорабатывает вопрос создания авиакомпании для перевозок на территории Дальнего Востока. В госкорпорации тогда отметили, что создают линейку продуктов, покрывающих ключевые ниши перевозок на внутреннем рынке. Речь идет о SSJ 100 на 100 мест, Ил-114-300 на 50-68 мест, который планируется сертифицировать в 2022 году, МС-21. Также прорабатывается проект легкого многоцелевого самолета вместимостью до 30 мест с началом серийного производства в 2022 году.

По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, такая авиакомпания может быть создана на базе дочерней компании действующего перевозчика или как новая.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Также он поручил определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных перевозок.

Осенью Ростех отмечал, что создание авиакомпании, которая может стать одним из ключевых потребителей новых российских самолетов, является одной из возможных мер по финансового оздоровлению ОАК. В настоящее время продолжается процесс интеграции ОАК в госкорпорацию "Ростех".