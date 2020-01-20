{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростех подготовил предложение о создании авиакомпании с российской летной техникой

Создание такой компании направлено на развитие рынка региональных перевозок и повышение мобильности граждан страны, отметил индустриальный директор кластера авиации Анатолий Сердюков

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ростех подготовил предложение о создании специальной авиакомпании по эксплуатации российских самолетов и вертолетов для развития региональных перевозок, сообщил журналистам индустриальный директор кластера авиации Анатолий Сердюков. В ближайшее время пройдут обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, после чего можно будет говорить о параметрах проекта, добавил он.

"Актуализируется программа развития ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) и авиационной отрасли в целом. В рамках этой работы подготовлено предложение о создании специальной авиакомпании. Она будет эксплуатировать произведенную в России авиатехнику. Речь о самолетах ОАК, вертолетах, продукции УЗГА (Уральский завод гражданской авиации)", - сказал Сердюков.

По его словам, создание такой компании направлено на развитие рынка региональных перевозок и повышение мобильности граждан страны. Кроме того, это действенная мера поддержки авиастроения и дополнительный спрос на продукцию.

"Разрабатывается эффективная модель эксплуатации парка отечественных самолетов в различных сегментах рынка. Это означает и полную техническую поддержку, и гибкую финансовую экосистему, включая лизинговые инструменты. Необходимо разрушить мифы об отечественном авиапроме, которые создаются искусственно. Создаваемая модель должна продемонстрировать наглядно, что российская авиатехника может летать много, комфортно и безопасно", - отметил Сердюков.

История вопроса

На прошлой неделе в Минпромторге сообщили ТАСС, что Ростех активно прорабатывает вопрос создания авиакомпании для перевозок на территории Дальнего Востока. В госкорпорации тогда отметили, что создают линейку продуктов, покрывающих ключевые ниши перевозок на внутреннем рынке. Речь идет о SSJ 100 на 100 мест, Ил-114-300 на 50-68 мест, который планируется сертифицировать в 2022 году, МС-21. Также прорабатывается проект легкого многоцелевого самолета вместимостью до 30 мест с началом серийного производства в 2022 году.

По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, такая авиакомпания может быть создана на базе дочерней компании действующего перевозчика или как новая.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Также он поручил определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных перевозок.

Осенью Ростех отмечал, что создание авиакомпании, которая может стать одним из ключевых потребителей новых российских самолетов, является одной из возможных мер по финансового оздоровлению ОАК. В настоящее время продолжается процесс интеграции ОАК в госкорпорацию "Ростех".

Теги
РоссияСердюков, Анатолий Эдуардович
Реклама на ТАСС
Эксперты: приход на Дальний Восток крупных застройщиков поспособствует льготной ипотеке
По мнению специалистов, начало работы в регионах ДФО этих компаний позволит снизить стоимость жилья в новостройках и увеличить объемы строительства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС