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Индия хочет подписать соглашение с РФ о снижении пошлин на обработанные алмазы

Снижение пошлин позволило бы увеличить двусторонний товарооборот на $2-3 млрд, считает глава комиссии по алмазам Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Санджай Шах

МУМБАИ /Индия/, 20 января. /ТАСС/. Индия хотела бы подписать с Россией двустороннее соглашение о снижении импортных пошлин на обработанные алмазы и ювелирные изделия. Об этом заявил журналистам председатель комиссии по алмазам Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Санджай Шах.

"Российский рынок с точки зрения Индии очень перспективен. Мы импортируем из России необработанные алмазы на сумму порядка $3,5 млрд. Мы бы хотели заключить двустороннее соглашение с тем, чтобы снизить или обнулить пошлины на бриллианты и ювелирные украшения, экспортируемые из Индии в Россию", - сказал он.

По оценке Шаха, снижение пошлин позволило бы увеличить двусторонний товарооборот на $2-3 млрд. "Если пошлины снизить или обнулить, торговля между Индией и Россией расцветет", - полагает он.

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ИндияРоссия
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