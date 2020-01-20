Концерн "Созвездие" возглавил Михаил Артемов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Совет директоров концерна "Созвездие" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") назначил временным гендиректором предприятия Михаила Артемова вместо возглавлявшего его до этого Алексея Бочарова, который займется инновационными проектами в области радиоэлектроники, в том числе в интересах радиоэлектронного комплекса Ростеха. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе "Росэлектроники".

"Михаил Артемов работает в концерне "Созвездие" с 1985 года, прошел путь от инженера до заместителя генерального директора по научной деятельности. Имеет степень доктора технических наук, является автором изобретений в области радиоэлектронной борьбы и спецсвязи. Окончил Воронежский государственный университет по специальности "Радиофизика и электроника", - сообщили в "Росэлектронике".

В пресс-службе отметили, что под руководством Бочарова были заключены первые долгосрочные серийные контракты жизненного цикла с Минобороны России на поставку средств единой системы управления войсками тактического звена и средств магистральной КВ-связи на базе программно-определяемых аппаратных платформ и начались поставки по ним.

Кроме того, "Созвездие" переоснастило ряд производственных активов по федеральным целевым программам.

"Также концерном реализованы важные экспортные контракты и разработаны новые гражданские продукты, в частности линейка отечественных цифровых DMR-радиостанций, полностью соответствующих международным техническим требованиям. Открыты профильные учебные лаборатории в Воронежском государственном университете и поисковая лаборатория перспективных технологий радиосвязи", - добавили в пресс-службе холдинга.

По словам индустриального директора радиоэлектронного комплекса Ростеха Сергея Сахненко, слова которого приводят в "Росэлектронике", сейчас "Созвездие" развивается как центр компетенций в сфере радиоэлектронной борьбы и систем связи и расширяет линейку гражданской продукции.