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Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3210 пунктов

Индекс РТС увеличился до 1646,14 пункта
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи на открытии торгов превысил отметку в 3210 пунктов, обновив исторический максимум. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 10:03 мск, индекс вырос на 0,48%, до 3212,23 пункта.

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Индекс РТС увеличился на 0,51% и составил 1646,14 пункта.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,2%, до $65,63 за баррель.

Российская валюта незначительно укрепляется к доллару и евро. Так, курс доллара снижается на 0,15%, до 61,46 рубля, курс евро - на 0,07%, до 68,22 рубля.

Лидерами роста на торгах Мосбиржи являются бумаги "Русала" (+4,9%), "Мосэнерго" (+2,7%), "Мечела" (+2,06%), "Россетей" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Русгидро" (+1,4%), "Башнефти" (+1,2%). При этом снижаются акции "Детского мира" (-0,8%), "Алросы" (-0,6%), Polymetal (-0,34%) и "префы" "Транснефти" (-0,17%).

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