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Россияне начали оформлять загранпаспорта в криптобиокабинах

Автоматические комплексы по сбору биометрических данных установленны в МФЦ "Мои документы"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россияне впервые оформили заграничные паспорта нового поколения с помощью криптобиокабин - автоматических комплексов по сбору биометрических данных, установленных в многофункциональных центрах "Мои документы". Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

"В ходе опытной эксплуатации подтверждена корректная работа комплексов: пользователи успешно сдали биометрические данные и получили первые заграничные паспорта нового поколения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сдать биометрические данные для загранпаспорта можно самостоятельно в любое время. По данным пресс-службы, сначала необходимо подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ, получить индивидуальный штрихкод, который отсканировать в криптобиокабине, где самостоятельно сдать отпечатки пальцев, сфотографироваться и отсканировать разворот с фото российского паспорта. Данные передаются в информационную систему "Мир", проходят проверку и после этого поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Документ передается в МФЦ для выдачи заявителю.

По статистике, в РФ ежегодно выдается около 3 млн загранпаспортов, три четверти из которых биометрические. В настоящий момент процесс выдачи практически полностью автоматизирован, за исключением сдачи биометрических данных, цитирует пресс-служба исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко. По его словам, автоматизация уменьшает риски утечки личных данных и незаконного доступа к биометрической информации. Технические характеристики в будущем позволят использовать криптобиокабину для выдачи электронных паспортов и других документов, добавил он.

Единственным поставщиком комплексов на 2019-2021 годы определен "Ростелеком". Как ранее сообщил первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко, в 2019 году компания заключила договоры на поставку и монтаж комплексов с МФЦ более 50 субъектов РФ.

Криптобиокабина - отечественный программно-технический комплекс, который серийно производит концерн "Автоматика" Ростеха. Комплексы оснащены системами цифровых фотокамер, сканерами отпечатков пальцев и документов, бестеневого освещения, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер машиночитаемой зоны паспорта и считыватель микросхем паспортов нового поколения.

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