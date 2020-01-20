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Саратовский аэропорт Гагарин получил статус узлового

Ожидается, что это позволит расширить маршрутную сеть аэропорта

САРАТОВ, 20 января. /ТАСС/. Саратовский аэропорт Гагарин, открытие которого состоялось в августе прошлого года, получил статус узлового. Это позволит расширить маршрутную сеть аэропорта, в том числе с использованием субсидий, сообщает в понедельник секретариат заместителя председателя правительства области Василия Разделкина.

"Аэропорт Гагарин города Саратова включен в перечень узловых аэропортов. Статус узлового позволит расширить маршрутную сеть аэропорта, в том числе с использованием субсидий для осуществления полетов в аэропорты, расположенные на территории разных субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перечень субсидируемых маршрутов утверждается ежегодно. Одним из условий выделения средств является то, что пункты отправления и назначения маршрута расположены между аэропортом отправки или назначения и узловым аэропортом. Протяженность маршрута в одном направлении не может превышать 1500 км.

"Присвоение аэропорту Гагарин статуса узлового - это важный шаг в развитии качества инфраструктуры авиаперевозок в нашем регионе, ведь вместе с этим появляются новые возможности, экономически более выгодные условия для перевозчиков. В дальнейшем это ожидаемо скажется и на увеличении маршрутов, и на цене билетов для пассажиров", - цитирует секретариат заместителя председателя правительства Саратовской области Василия Разделкина.

В октябре на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован документ, подготовленный Минтрансом РФ, из которого следовало, что аэропорт Гагарин может стать узловым. Как сообщили ТАСС в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, сейчас к узловым отнесены аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Сочи, Уфы, Красноярска, Самары, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Владивостока, Казани, Перми, Иркутска, Минеральных Вод, Тюмени, Калининграда, Якутска и Южно-Сахалинска.

В данный момент самолеты из Саратова летают в Москву, Сургут, Санкт-Петербург и Дубай (ОАЭ). Новый саратовский аэропорт начал работу 20 августа. Это второй в РФ аэропорт, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", его пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.

Теги
РоссияСаратовская область
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