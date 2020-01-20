{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Приморья планируют увеличить социальные расходы благодаря компенсации инвествычета

При этом сама льгота для бизнесменов, по мнению уполномоченного по правам предпринимателей в Приморье Марины Шемилиной, на длинной дистанции будет полезна региону, поскольку успешные предприятия будут отчислять больше налогов

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Предложенная президентом РФ компенсация инвестиционного вычета регионам России поможет Приморскому краю увеличить финансирование социальных программ. Об этом ТАСС сообщила в понедельник министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Он отмечал, что сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять эту трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но "они редко используют такую возможность". Суть льготы состоит в том, что предприятия, которые вкладывают деньги в модернизацию своего производства, могут уменьшить свои выплаты налога на прибыль, если в регионе принят соответствующий закон.

"Закон, предусматривающий возможность для предпринимателей получать инвестиционный налоговый вычет, принят в Приморье 25 сентября 2019 года, и воспользоваться этой мерой предприниматели могут уже в 2020 году. Безусловно, возможность получения компенсации выпадающих доходов регионального бюджета от предоставления инвестиционного налогового вычета, о которой заявил президент, станет хорошей поддержкой для Приморского края. Предоставляя льготу бизнесу, регион практически ничего не потеряет из-за сокращения налоговых поступлений от бизнеса: 2/3 этих средства будет компенсирована из федерального бюджета, а, значит, может быть направлена на решение текущих важных задач, в первую очередь социального блока", - отметила министр.

По ее словам, размер инвестиционного вычета в регионе установлен в размере до 90% от суммы начисленного налога на прибыль. Получить его могут предприятия, если они зарегистрированы на территории Приморского края, применяют общую систему налогообложения и не получают иные льготы по налогу на прибыль, как, к примеру, резиденты ТОР или Свободного порта Владивосток. Как считает уполномоченный по правам предпринимателей в Приморье Марина Шемилина, ранее власти многих регионов действительно не применяли эту меру поддержки из-за серьезного объема выпадающих расходов.

"Власти регионов, как правило, однобоко смотрят на эту льготу, только как на потерю средств. Но ведь если предприятие будет успешным, если предприниматель вкладывает инвестиции в его развитие, то на дистанции бюджет, наоборот, получает прибыль от налогов. А поскольку в Приморском крае инвестиционная льгота выделяется уже по факту некоторого объема вложенных предпринимателем средств в развитие, то и рисков здесь я не вижу", - отметила бизнес-омбудсмен.

Сегодня льгота распространяется на Приморские предприятия реального сектора экономики, работающие сферах сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, логистики, на проекты, включенные в перечень приоритетных для развития экономики региона или реализуемые на принципах ГЧП, или же предприятия, которые вносят пожертвования в государственные и муниципальные учреждения Приморского края, работающие в области культуры и спорта.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Профицит бюджета в 2019 году составил предварительно 1,8% ВВП
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС