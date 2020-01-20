Власти Приморья планируют увеличить социальные расходы благодаря компенсации инвествычета

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Предложенная президентом РФ компенсация инвестиционного вычета регионам России поможет Приморскому краю увеличить финансирование социальных программ. Об этом ТАСС сообщила в понедельник министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Он отмечал, что сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять эту трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но "они редко используют такую возможность". Суть льготы состоит в том, что предприятия, которые вкладывают деньги в модернизацию своего производства, могут уменьшить свои выплаты налога на прибыль, если в регионе принят соответствующий закон.

"Закон, предусматривающий возможность для предпринимателей получать инвестиционный налоговый вычет, принят в Приморье 25 сентября 2019 года, и воспользоваться этой мерой предприниматели могут уже в 2020 году. Безусловно, возможность получения компенсации выпадающих доходов регионального бюджета от предоставления инвестиционного налогового вычета, о которой заявил президент, станет хорошей поддержкой для Приморского края. Предоставляя льготу бизнесу, регион практически ничего не потеряет из-за сокращения налоговых поступлений от бизнеса: 2/3 этих средства будет компенсирована из федерального бюджета, а, значит, может быть направлена на решение текущих важных задач, в первую очередь социального блока", - отметила министр.

По ее словам, размер инвестиционного вычета в регионе установлен в размере до 90% от суммы начисленного налога на прибыль. Получить его могут предприятия, если они зарегистрированы на территории Приморского края, применяют общую систему налогообложения и не получают иные льготы по налогу на прибыль, как, к примеру, резиденты ТОР или Свободного порта Владивосток. Как считает уполномоченный по правам предпринимателей в Приморье Марина Шемилина, ранее власти многих регионов действительно не применяли эту меру поддержки из-за серьезного объема выпадающих расходов.

"Власти регионов, как правило, однобоко смотрят на эту льготу, только как на потерю средств. Но ведь если предприятие будет успешным, если предприниматель вкладывает инвестиции в его развитие, то на дистанции бюджет, наоборот, получает прибыль от налогов. А поскольку в Приморском крае инвестиционная льгота выделяется уже по факту некоторого объема вложенных предпринимателем средств в развитие, то и рисков здесь я не вижу", - отметила бизнес-омбудсмен.

Сегодня льгота распространяется на Приморские предприятия реального сектора экономики, работающие сферах сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, логистики, на проекты, включенные в перечень приоритетных для развития экономики региона или реализуемые на принципах ГЧП, или же предприятия, которые вносят пожертвования в государственные и муниципальные учреждения Приморского края, работающие в области культуры и спорта.