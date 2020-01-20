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Мордашов планирует создать экосистему из своих активов

Так, в экосистему могут войти ретейлер "Лента", онлайн-гипермаркет "Утконос", туристическая компания Tui, а также технологическая TalentTech

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Компания "Севергрупп" Алексея Мордашова может объединить свои активы потребительского сектора (ретейлер "Лента", онлайн-гипермаркет "Утконос", туристическую компанию Tui) и технологическую компанию TalentTech в единую экосистему. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель "Севергрупп".

"Мордашов в перспективе планирует создать общую экосистему, которая объединит все активы "Севергрупп" по удовлетворению потребностей человека: "Утконос", "Ленту", Tui и TalentTech", - сказала представитель. Сроков пока нет, указала она.

Ранее в интервью агентству Bloomberg владелец группы Алексей Мордашов говорил, что рассматривает возможность создания торговой экосистемы по типу американского онлайн-ретейлера Amazon.

В апреле 2019 года "Севергрупп" подписала соглашения с Luna Inc. (принадлежит TPG Group) и ЕБРР о покупке около 41,9% ретейлера "Лента" в общей сложности за $729 млн. В конце того же месяца "Севергрупп" выставила миноритариям "Ленты" оферту по цене $3,60 за глобальную депозитарную расписку (GDR) или $18 за акцию, по итогам которой "Севергрупп" получила 78,73% акций ретейлера.

Теги
РоссияМордашов, Алексей Александрович
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